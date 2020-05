E’ rimasto soltanto un positivo al Coronavirus in provincia di Trapani.

Si tratta di una persona di Castelvetrano.

Hanno raggiunto la quota zero positivi anche le città di Trapani e Valderice. La provincia di Trapani così si avvicina sempre di più alla quota zero malati di Covid 19.

Da quando è cominciata l’epidemia il territorio ha avuto 125 persone contagiate, di cui 119 sono guarite, e 5 sono decedute.









Leggi la notizia completa