Coronavirus: c’è la 14^ vittima nell’agrigentino, ma i tamponi erano negativi

Una nuova vittima, la 14^ causata dal Coronavirus in provincia di Agrigento, almeno secondo quanto diffuso dall’ASP locale.

Si tinge di giallo la morte di un uomo di 89 anni, Vito Cacioppo, originario di Santa Margherita Belice e morto al reparto Covid dell’ospedale “Cervello” di Palermo.

L’uomo era stato trovato positivo dopo il ricovero all’ospedale di Sciacca avvenuto un mese fa. I familiari però con una denuncia sostengono che quel tampone, come altri, rientrava tra quelli “falsi positivi” e a riprova di ciò nell’esposto hanno riportato la negatività dei tamponi effettuati più volte presso l’ospedale palermitano, come negativi sono risultati i test sierologici sia a lui che a tutti i familiari.









