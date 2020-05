Conservatori e progressisti a Marsala

Conservatorismo o progressismo? Due correnti politico culturali. La prima sostanzialmente preferisce lo “status quo”, poco incline se non refrattaria ai cambiamenti.

In politica s’identifica nel pensiero novecentesco della destra. Pensiero che ama le libertà individuali e che ha nei 4 pilastri di Locke la sua essenza, ossia diritto di libertà , diritto alla salute(vita) , diritto di proprietà, diritto di religione, il manifesto in pillole del liberalismo. Progressismo che ha nella sua natura la sinistra, quella socialdemocratica o socialismo liberale, banale non è il comunismo, come la destra non è il fascismo.

Comunismo e fascismo due iatture. Pensiero di sinistra progressista nel suo progenitore Bernstein, concetti fondamentali, uguaglianza, redistribuzione. Citando gli atti degli apostoli ” ognuno secondo le proprie capacità ad ognuno secondo i propri bisogni”, concetto preso in riferimento da Karl Marx. Conservatorismo o progressismo in letteratura? Conservatori Gabriele D’Annunzio, Benedetto Croce e Luigi Pirandello. Progressisti Elio …









