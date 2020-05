Coniugi palermitani, custodivano nella loro abitazione una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento

I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, nel quartiere Zen2, hanno tratto in arresto per possesso di arma clandestina e ricettazione L.G. 30enne e sua moglie G.M. 27enne, entrambi palermitani e noti alle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione, in via Costante Girardengo, i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica marca beretta mod. 96 centurion cal. 40 s&w con matricola abrasa, funzionante, due caricatori e 15 proiettili cal. 40.

L’arma e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per gli accertamenti balistici e per verificare se le stesse siano state utilizzate in azioni delittuose.

I due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale “Lorusso”, Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida.









