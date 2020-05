Cerca vestiti nel cassonetto, bimbo muore incastrato

Cerca vestiti nel cassonetto, bimbo di dieci anni muore incastrato.

La tragedia in provincia di Bergamo. Per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto smontare il cassonetto. A lanciare l’allarme una donna che stava passando per la piazza. «Ho visto le gambe che spuntavano dal cassonetto e i piedi scalzi. Una scena straziante».

Vicino al cassonetto una pila di vestiti. Quando sono arrivati i soccorsi era ancora vivo. Trasportato all’ospedale è spirato subito dopo. La sua è una famiglia indigente, il papà originario della Costa D’Avorio, la mamma italiana. Aveva quattro fratelli.









