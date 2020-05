Castelvetranese ritrova il suo denaro grazie al giovane Kevin

Ieri CastelvetranoSelinunte.it vi ha raccontato del nobile gesto di Kevin, un ragazzo extracomunitario che, davanti il supermercato LIDL di Castelvetrano, aveva trovato delle banconote del valore di 500 euro e prontamente le aveva consegnate ai responsabili del punto vendita.

Oggi quella storia si è conclusa come da copione con un meraviglioso lieto fine che oltrepassa tutte le barriere: la somma di denaro è stata consegnata al legittimo proprietario.

Il signor Giuseppe D’Anna, proprietario di una nota pasticceria a Castelvetrano, come tutte le settimane, ha commissioni da fare il sabato, passando tutta la mattina in giro tra i suoi fornitori, attività che gli impiegano tempo e fatica.

Si renderà conto, però presto, con estremo rammarico, che quella mattina purtroppo smarrirà una somma di denaro considerevole, e preso dal panico, ritorna da tutti i fornitori in cui si era recato, pregandoli di controllare eventuali telecamere …









