Birgi, Salvatore Ombra: “Senza Coronavirus potevamo arrivare ad 800 mila passeggeri”

Salvatore Ombra, l’aeroporto di Birgi come tutti gli aeroporti italiani si è fermato ma non si è fermata l’attività di management che ha continuato a lavorare sottotraccia.

Sì, assolutamente, abbiamo continuato a lavorare per tutto il periodo del Covid. Abbiamo continuato a cercare accordi con le compagnie, sperando, nella confusione generale, in una riapertura, che ancora oggi non sappiamo quando avverrà.

Il 1° luglio sembra una data indicativa per la quale si sta lavorando per la ripresa degli aeroporti.

Sì, sembrerebbe che la Commissione Europea abbia bocciato la possibilità di distanziamento a bordo degli aerei perché nessuna compagnia si sarebbe alzata in volo tranne Alitalia, ormai statalizzata. Noi saremmo pronti per la ripartenza quando il nostro governo ci darà l’autorizzazione, considerando che per la riapertura servono almeno 60 giorni alle compagnie per organizzarsi. In questo momento, purtroppo, …









Leggi la notizia completa