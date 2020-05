Alcamo, riapre lo stadio Lelio Catella

A partire da oggi, mercoledì 20 maggio, alla fruizione dei cittadini lo stadio Lelio Catella per svolgere attività motoria di base e non agonistica.

Lo stadio “L.Catella” sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 20.30, da lunedì a sabato, con accesso consentito solo ed esclusivamente per attività motoria di base individuale, esclusa ogni forma di assembramento di attività di squadra e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2.00 mt. I minori e le persone non autosufficienti dovranno essere accompagnati.

E’ vietato l’accesso a coloro che abbiano stati febbrili superiori a 37,5 gradi; pertanto gli utenti potranno essere sottoposti alla misurazione delle febbre, quale misura anti contagio COVID.

L’accesso all’impianto è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio, quindi potrà essere richiesto il …









