Alcamo, riapre il centro comunale di raccolta dei rifiuti 

Dopo la chiusura avvenuta lo scorso 2 aprile in seguito all’emergenza Covid-19 riapre ad Alcamo il Centro Comunale di Raccolta di contrada Vallone Monaco – Zona Sasi. I cittadini potranno conferire direttamente rifiuti ingombranti (materassi e reti da letto, mobili, divani), Raee (frigo, congelatori, televisori, lavatrici, scaldabagni, computers, stampanti) e gli scarti verdi (sfalci, foglie, erbe, ramaglie legate in fascine, residui floreali).

Il CCR resterà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00. L’accesso al pubblico verrà garantito nel rispetto delle procedure indicate dagli organi competenti in materia di misure di contenimento del contagio, utilizzo di dispositivi di protezione individuale e divieto di assembramento.

Le modalità di conferimento sono sottoposte a rigidi criteri di gestione da parte del gestore a tutela della salute di utenti e lavoratori ed in particolare: l’accesso è consentito, previo distanziamento sociale e comunque, al fine di evitare …









