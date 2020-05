Abusivismo e demolizioni nel Trapanese, àKasa fa ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

L’Associazione àKasa, nell’ambito della propria attività statutaria, comunica di aver raccolto e coordinato le adesioni di circa 80 soci che hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine di tutelare i propri diritti contro le procedure avviate dai comuni di Marsala, Trapani, Erice, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo per dare seguito ai dinieghi di sanatoria e alle conseguenti ordinanze di demolizione, acquisizione al patrimonio comunale e sgombero degli immobili costruiti entro la fascia dei 150 metri dalla battigia.

I cittadini siciliani, considerati abusivi e come tali colpiti dai suddetti provvedimenti, lamentano la violazione del diritto al rispetto dell’abitazione, della vita familiare e dei beni, invocando in particolare la “lesione del loro legittimo affidamento per effetto della condotta tenuta nel corso dei decenni dalle amministrazioni locali”.

Il ricorso è stato promosso con il patrocinio del Prof. Andrea Saccucci dello …









Leggi la notizia completa