8 parchi acquatici siciliani in ginocchio, la Regione stanzia 2,5 mln di euro per compensare i mancati introiti

La Regione attraverso l’Assessorato Regionale al Turismo coprirà le spese derivanti dai danni subiti dai titolari degli 8 parchi acquatici siciliani in caso di mancanza o tardiva apertura, stante l’oramai stagione turistica avviata e i lunghi tempi necessari ed indispensabili per la preparazione degli impianti, la sanificazione e la messa in sicurezza delle strutture. L’importo complessivo dei danni è stato quantificato in € 2.500.000,00 che verrà erogato dalla Regione mediante voucher”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Mario Caputo, al termine dei lavori della Commissione parlamentare attività produttive, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Parchi acquatici dell’Isola e l’Assessore Regionale al Turismo Manlio Messina.

