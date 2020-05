21 e 22 maggio, Festa di Santa Rita a Castelvetrano

Nessuna processione, nessuna benedizione delle rose ed accesso in chiesa contingentato nei due giorni di celebrazioni del 21 e 22 Maggio prossimi in occasione della festa di Santa Rita da Cascia, nella chiesa parrocchiale di Maria SS.ma della Salute a Castelvetrano, che richiama ogni anno centinaia di fedeli e devoti anche dai paesi viciniori. “La festa quest’anno si deve adeguare alla norme imposte dalla pandemia di Coronavirus – dice Don Rino Randazzo – Il 21 e 22 maggio, l’accesso in chiesa sarà possibile solo a 58 fedeli per celebrazione e al rispetto delle norme di distanziamento sociale e di utilizzo delle protezioni individuali”.

Il Solenne Transito del 21 maggio sarà preceduto alle ore 17 dalla recita della corona di Santa Rita e alle 17:30 dalla celebrazione Eucaristica. Al termine del Transito avverrà la benedizione del popolo con la reliquia di Santa Rita e le campane suoneranno a festa …









Leggi la notizia completa