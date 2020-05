Vauro Senesi presenta “Dio è tornata”, ospite dell’Istituto Alberghiero di Erice

Prosegue, nella direzione della conclusione dell’anno scolastico, la rassegna letteraria “Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Alberghiero ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice, e ‘dirottata’ sulla piattaforma on line Google Meet in seguito ai divieti e alle norme di sicurezza legati all’emergenza sanitaria Covid-19. Venerdì 22 maggio, alle ore 18.30, ospite del ciclo culturale sarà Vauro Senesi con “Dio è tornata”. Nel romanzo del giornalista e vignettista toscano, tra i più noti in Italia per la satira politica e spesso ospite di trasmissioni televisive, Dio si incarna nel corpo di una donna per affrontare il creato. Ma quando il Creatore diventa creatura, la natura umana prende il sopravvento e il Dio fatto donna è fragile e soggetto a stupori e paure. Nel caleidoscopio di avventure tratteggiato da …









