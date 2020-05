Trapani, solidarietà che rende orgogliosi: lascia 20 euro in più al bar

Non ci ha pensato due volte a lasciare 20 euro in più rispetto a quanto dovuto. È successo nella mattinata di ieri a Trapani in un bar di una delle arterie più trafficate della città. Uno stupore misto a profonda gratitudine da parte della titolare dell’attività che, come tanti altri colleghi commercianti, ha riaperto ieri le porte per la fase 2 dopo il lockdown imposto dalla pandemia da Coronavirus. Tra tanta crisi, da chi risente dei mesi di inattività, Trapani è ufficialmente ripartita nel segno di gesti come questi che fanno guardare con maggiore ottimismo al futuro.

Sempre nella giornata di ieri, a Marsala la notizia di un cliente, un dipendente pubblico, di un bar che ha deciso di pagare 50 euro: «È il minimo che io possa fare», ha dichiarato alla barista.









Leggi la notizia completa