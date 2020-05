Trapani, controlli anti-droga dei carabinieri: un arresto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani e della Stazione di Trapani – Borgo Annunziata, a seguito di mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto ORLANDO Rosario, trapanese, cl. 90, gravato da precedenti di polizia.

L’uomo, nonostante fosse in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso con circa 34 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, non ancora confezionata.

Nei militari dell’Arma, impiegati giornalmente nei controlli dei soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione in carcere, era sorto il sospetto che l’Orlando continuasse la propria attività di spaccio anche dopo l’arresto, per tanto, hanno svolto una attenta perquisizione presso il domicilio dell’interessato che ha permesso di rinvenire lo stupefacente insieme alla somma contante di euro 93, verosimilmente provento dell’attività illecita e di porre tutto …









Leggi la notizia completa