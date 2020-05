Traffico di esseri umani e sigarette dall’Africa a Marsala. Iniziato il processo

E’ stata un’eccezione difensiva sollevata dall’avvocato marsalese Luigi Pipitone ad avviare, in Corte d’assise, a Trapani, il processo alle otto persone coinvolte, il 23 luglio 2019, nell’operazione “Sea Ghost” (associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tratta esseri umani e al contrabbando di sigarette estere) condotta dalla Guardia di finanza della Compagnia di Marsala.

Il legale ha chiesto che venga dichiarata la “nullità” del decreto di “giudizio immediato” disposto in gennaio dal gip di Palermo Antonella Consiglio su richiesta della Dda. E questo perché “non vi era l’evidenza della prova”. Sull’eccezione, la Corte si pronuncerà nell’udienza del 15 giugno.

Imputati nel processo sono i marsalesi Angelo Licciardi, di 60 anni, pregiudicato, ritenuto l’elemento di spicco della presunta organizzazione criminale, Giuseppe Vasile, …









