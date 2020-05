Statali, 36mila assunzioni in arrivo: ecco dove 

Assunzioni per professori, docenti universitari, infermieri, funzionari, impiegati. Il decreto Rilancio, evidenzia laleggepertutti.it, prevede 36mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione nei prossimi mesi. I nuovi ingressi si concentreranno soprattutto sul mondo della scuola e su quello della sanità, ma ci sarà spazio ad altri settori pubblici come quello dell’amministrazione giudiziaria.A scuola, oltre ai tre concorsi già banditi per 62mila cattedre a tempo indeterminato, vengono aggiunti altri 16mila posti, metà per l’infanzia e per gli istituti fino alle superiori (assunzioni previste dopo l’estate) e l’altra metà in aggiunta al concorso straordinario convocato tra luglio e agosto per 24mila docenti limitato ai precari con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 12.

Opportunità anche nel campo della ricerca: laleggepertutti.it sottolinea che saranno disponibili 4.500 posti, di cui 3.333 come ricercatori nelle università per chi può prendere l' …









