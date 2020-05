Spaccio di droga e furti in abitazioni, undici arresti in Sicilia 

Operazione delle fiamme gialle in Sicilia che hanno disarticolato una rete di criminali che gestivano spaccio di droga e mettevano a segno furti in abitazioni.

Undici arresti per associazione a delinquere, tutti in provincia di Catania, di cui dieci in carcere e uno ai domiciliari. Fra gli arrestati, anche alcuni soggetti con legami con cosa nostra.

Il cervello dell’organizzazione sarebbe stato Carmelo Russo, sessantacinque anni, detto Turazzo. Nella sua abitazione di Misterbianco ci sarebbe stata va centrale operativa della gang.

Il fratello Mario, cinquantotto anni, pregiudicato e affiliato al clan Cursoti Milanesi, mantevena contatti con fornitori di droga palermitani e calabresi. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia.

Scrive la Guardia di Finanza:

L’indagine è convenzionalmente denominata operazione “CONSEGNA A DOMICILIO” in ragione del fatto che l’appartamento del principale indagato era divenuto una base logistica per la compravendita all’ingrosso e …









Leggi la notizia completa