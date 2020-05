Servizi antidroga a Palermo e Provincia: 7 arresti

Ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in tutta la provincia, i Carabinieri di Palermo hanno proceduto all’identificazione di numerose persone.

Sette sono state le persone arrestate, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutte già note alle forze dell’ordine.

In particolare, nel territorio della Compagnia di Cefalù i militari hanno arrestato B.M.,19enne cittadino del Gambia domiciliato a Caltanissetta, trovato in possesso di 3 panetti di hashish; nel quartiere Ballarò, sono stati tratti in arresto due pusher: C.J.B, 29enne già agli arresti domiciliari, per il medesimo reato, e T.G., 27enne, entrambi palermitani. Gli altri arresti sono stati effettuati, due a Cinisi uno a Monreale ed uno nel quartiere “Sperone”.

Complessivamente sono stati rinvenuti oltre 500 grammi tra hashish, marijuana e crack.

Infine, nel quartiere" Zen 2", i Carabinieri









