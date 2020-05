Scarichi clandestini a Marinella di Selinunte, i consiglieri M5S chiedono indagini accurate per trovare i colpevoli

Nella giornata di domenica abbiamo pubblicato in esclusiva la notizia del ritrovamento di alcuni tubi di scarico che erano nascosti sotto la sabbia e che le mareggiate dovute allo scirocco avevano riportato alla luce. La notizia, che è stata ripresa anche da altri siti web, ha fatto il giro della città scatenando i commenti indignati dei tanti cittadini onesti. La potrete leggere a questo link: https://www.primapaginacastelvetrano.it/scarichi-abusivi-nel-mare-di-marinella-di-selinunte-scoperti-alcuni-tubi-clandestini/

Sull’argomento arriva anche una nota del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che vi proponiamo:

“Grazie all’amministrazione, che ha sollecitato l’intervento della polizia municipale, abbiamo tutti visto come vi sia una presenza quantomeno singolare di “tubi” che fanno pensare a scarichi insabbiati che sfociano direttamente a mare.

il Movimento 5 Stelle ha a cuore non soltanto la legalità ma anche la tutela dell'ambiente, due facce della stessa medaglia.









