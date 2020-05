Santa Ninfa: Erogate le somme per le borse di studio e i buoni libri

SANTA NINFA – Dopo il rimborso degli abbonamenti, avvenuto nei giorni scorsi, gli uffici del Comune, su indicazione dell’amministrazione, hanno erogato le somme per le borse di studio e per i buoni libri. Le borse di studio sono destinate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e sono relative agli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016. Una quarantina i beneficiari, che riceveranno somme da un minimo di 50 fino ad un massimo di 200 euro. Nel complesso gli uffici dell’ente hanno impegnato 14.500 euro. La borsa di studio è un sostegno alle spese sostenute per l’istruzione e riguarda gli esborsi sostenuti dalle famiglie per la frequenza dell’Istituto scolastico, per il servizio mensa, il trasporto e l’acquisto di sussidi.

Per i buoni libri sono stati invece liquidati 2.748 euro per l’anno scolastico 2016-2017 e 3.397 per quello 2017-2018.

Si tratta, …









Leggi la notizia completa