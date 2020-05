SALVARE «I GIOIELLI TURISTICI D’ITALIA», GIBELLINA FIRMA L’APPELLO – «UNA SPESA PER TUTTI», IERI AL VIA LA DISTRIBUZIONE NELLE FAMIGLIE

SALVARE «I GIOIELLI TURISTICI D’ITALIA», GIBELLINA FIRMA L’APPELLO

Salvatore SuteraInsieme a Montepulciano, Positano, Amalfi e Portofino c’è anche Gibellina nell’elenco dei Comuni che hanno sottoscritto l’appello per salvare i «gioielli turistici d’Italia», ossia i piccoli e medi comuni turistici. Il cartello dei sindaci di trenta piccoli comuni italiani che basano la loro economia sui flussi turistici, è nato proprio in questo momento d’emergenza coronavirus. Il turismo interessa circa il 13% del Pil nazionale. «Siamo spesso eccellenze nell’agroalimentare, denominazioni di punta nel comparto vitivinicolo italiano, straordinari custodi di tesori e capolavori», spiegano i sindaci. «Anche noi siamo in ginocchio – spiega il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera – le nostre entrate sono ai minimi. Oggi a rischio è anche la cura del nostro straordinario patrimonio artistico, culturale, monumentale, architettonico, …









Leggi la notizia completa