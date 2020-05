Per chiarimenti sulla bollettazione idrica ecco il numero per prenotare l’appuntamento con gli uffici

L’amministrazione Comunale rende noto che gli Uffici Comunali, per evitare che si verifichino situazioni di assembramento, hanno disposto che con decorrenza da domani, mercoledì 20 Maggio 2020, il pubblico che necessita di chiarimenti in relazione alla bollettazione del canone idrico, potrà recarsi presso gli uffici competenti, previo appuntamento telefonico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il mercoledì dalle 15.00 alle 17,00, mantenendo in ogni caso I’ opportuna distanza di almeno un metro, come previsto dal DPCM 9 Marzo 2020.



Per prenotare gli appuntamenti necessario contattare il seguente numero: Servizio Idrico Integrato 0924909334.









