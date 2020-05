Nuove adesioni al movimento Via in provincia di Trapani. Dopo l’ingresso di Michele Gandolfo, a Marsala, nella formazione politica riferimento dell’ex senatore Nino Papania, in altre città della provincia consiglieri comunali hanno aderito al movimento. Ecco la nota di Via.

Si struttura il Movimento Via su altre importanti realtà del territorio trapanese, in pochi giorni altre adesioni che ne rafforzano il progetto politico.

A Valderice ha messo un tassello non di poco conto il vice sindaco e assessore comunale, Dott. Giuseppe Martinico: “Accolgo favorevolmente questa nuova iniziativa politica del Movimento VIA, che va a riempire lo spazio politico centrista che attualmente manca nel nostro territorio. In questo momento storico di disorientamento e di mancanza di offerta politica di qualità, ritengo che VIA possa essere un valido strumento di aggregazione che possa portare avanti le istanze del territorio e di tanti movimenti civici locali come il …









