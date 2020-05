Musumeci: “Pronti a fare marcia indietro se regole dovessero essere violate”

Il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, è intervenuto ieri nel corso di Pomeriggio 5. Musumeci si è detto amareggiato per quanto testimoniato da alcuni video giunti da Palermo, al mercato della Vucciria, dove la fase 2 è stato piuttosto interpretato più come un “rompete le righe” generale. Giovani intenti a chiacchierare, a bere qualcosa senza dunque rispettare le norme di distanziamento sociale creando pericolosi assembramenti: «Da cittadino sono fortemente preoccupato, da governatore temo che si debba necessariamente tornare indietro. Non vorrei assolutamente farlo – continua il presidente – ma se queste scene si dovessere ripetere nelle prossime giornate sarò costretto ad adottare provvedimenti».









