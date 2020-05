Marsala, strade piene. Bar e negozi vuoti

Hanno tirato su le saracinesche le attività produttive del Comune di Marsala, tanta speranza e qualche lacrima di emozione, il viso segnato dalla preoccupazione.

Molti di loro sanno che c’è una lunga strada da percorrere, non sarà facile per le prossime settimane.

I negozi di abbigliamento fanno i conti con la merce primaverile non venduta, i magazzini pieni e l’estate appena iniziata, i cittadini hanno pochi soldi da spendere. Una catena che può entrare, se già non lo è, in corto circuito.

Anche per i bar e i ristoranti è la stessa cosa. I bar del centro hanno visto un discreto numero di clienti ieri mattina, hanno consumato la colazione dentro il locale, poi è tornata la fase down: poche persone, niente aperitivi e niente pranzi. Il banco del bar è rimasto pieno di cibo.

I ristoratori non hanno aperto il 18 …









Leggi la notizia completa