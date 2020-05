L’automobilismo in circuito verso la ripartenza

Lo sport a quattro ruote si avvia alla ripartenza con la Formula Regional e i campionati italiani del settore velocità in circuito e karting. Ecco i nuovi calendari per i due settori insieme all’aggiornamento del protocollo per test ed allenamenti

Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto attendevano da tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva dell’automobilismo per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza sosta per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando necessariamente le normative vigenti.

Si ripartirà dalla serie continentale, il Formula Regional European Championship certified by FIA, quindi con il Campionato Italiano ACI Karting …









