L’Amministrazione pulisce e gli incivili colpiscono. La denuncia di Progetto Triscina

Avevamo già comunicato nei giorni scorsi che, a Triscina, la via della Magna Grecia è stata tutta ripulita e per questo voglio ringraziare l’amministrazione comunale per il servizio effettuato. Adesso permettetemi di fare un appello come presidente dell’ Associazione territoriale” ProgettoTriscina”.

Si chiede ai cittadini di essere rispettosi delle regole e di evitare di sporcare le strade sempre, ma soprattutto quando sono state già pulite.

A Triscina, negli ultimi anni, abbiamo dovuto affrontare, prima con i sindaci che si sono succeduti e poi con i commissari straordinari tante criticità, fra cui il delicato problema dell’ emergenza rifiuti. Abbiamo combattuto, negli anni passati e per estati intere, affinché Triscina venisse attenzionata per le tante cose da realizzare e non abbiamo mai risparmiato il nostro impegno e il nostro fiato con le varie amministrazioni per essere ascoltati.

Proprio nei mesi scorsi tante …









Leggi la notizia completa