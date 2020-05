La Pallacanestro Trapani continuerà a giocare al Palazzetto anche la prossima stagione

La Pallacanestro Trapani ha ottenuto la proroga per la disponibilità del Palazzetto dello Sport per la stagione 2020-2021.

La richiesta, avanzata dall’amministratore delegato della società granata, è stata accolta dalla Giunta comunale che con la delibera numero n. 139/2020, ha accordato la proroga, fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, in via “provvisoria e temporanea e nelle more della definizione della procedura di individuazione del nuovo concessionario”.

Nella stessa delibera è stato specificato che la Pallacanestro Trapani gestirà l’impianto sportivo Palasport Comunale con proprie risorse ed è stato stabilito che, qualora la consegna del Palazzetto dello Sport al nuovo concessionario dovesse avvenire a stagione agonistica 2020/2021 iniziata, la società sportiva potrà comunque completare la propria attività all’interno dell’impianto fino al termine della stagione agonistica in corso.









