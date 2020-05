“Il mio ricordo sulla nascita della Riserva dello Zingaro”

18 Maggio 1980 , una data per certi versi “storica” per il nostro territorio. Probabilmente molti dei protagonisti non se ne resero conto e molti che oggi se ne beano e ne godono non ne hanno idea.

Gli anni sessanta e settanta per il nostro territorio siciliano furono devastanti da una parte l’imposizione della industrializzazione attraverso i petrolchimici (Gela, Priolo, Milazzo) e dall’altro la devastazione per esempio di Termini Imerese . Nella parte più lontana della provincia di Trapani invece si andò contro corrente, nessuno purtroppo fino ad oggi ha avuto l’ispirazione di studiare questo fenomeno ed i risvolti che esso ha prodotto fino ai giorni nostri. Negli anni settanta si sfiorò la realizzazione a Makari ( si proprio l’area in fondo a Castelluzzo) del quarto petrolchimico italiano. Per immaginare cosa sarebbe oggi basta andare a Gela… dove fu devastata una delle più belle ed ampie spiagge di sicilia. I protagonisti …









Leggi la notizia completa