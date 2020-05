Il Governatore, il Museo del Satiro ed il neo assessore ai Beni Culturali

Nei giorni scorsi abbiamo riportato la notizia relativa allo stanziamento di 22 milioni di euro per l’avvio di un piano regionale e per la riqualificazione della rete museale siciliana. La somma prevista sarà destinata al miglioramento infrastrutturale, all’installazione di nuovi allestimenti, impianti di illuminotecnica e sistemi digitali per la fruizione e la valorizzazione delle collezioni.

I musei che usufruiranno del finanziamento sono: il Museo archeologico di Aidone (Enna) e di Gela; l’Antiquarium e il Museo «Pirri Marconi» nel Parco archeologico di Himera a Termini Imerese. Il Museo d’Arte moderna e contemporanea di Palermo; il Museo delle Solfare «Trabia Tallarita» di Riesi, in provincia di Caltanissetta; il Museo archeologico «Paolo Orsi» di Siracusa; il Museo interdisciplinare di Messina; in provincia di Trapani l’unico spazio museale ad usufruire del finanziamento è l’ “Agostino Pepoli& …









Leggi la notizia completa