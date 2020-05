Il castelvetranese Gianvito La Grassa partecipa a “Uomini e Donne” 

Quando passeggia per le vie di Castelvetrano, e non solo, non passa inosservato. Fisico palestrato, volto da copertina e aria da bravo ragazzo, Vito La Grassa si fa guardare, ma soprattutto fa sempre parlare di sé. Trentasette anni, dipendente del ministero della Giustizia, ha conquistato anche gli autori di “Uomini e donne”.

E così il castelvetranese ha partecipato al programma televisivo, condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio, su Canale Cinque, è andata in onda la puntata nel corso della quale Vito La Grassa ha corteggiato la tronista Roberta Di Padua. “Una ragazza – dice – schietta, sincera e diretta che si emozionava per i complimenti che riceveva durante la trasmissione”. Appassionato di moda – ha sfilato in tutta la Sicilia indossando abiti da cerimonia -, e personal trainer, Vito La Grassa è approdato nel salotto di “Uomini e donne” e …









