Giovani agricoltori pronti a investire grazie alla “Banca della Terra di Sicilia”

Approvato l’elenco dei primi terreni demaniali che verranno dati in concessione ai “giovani agricoltori”, attraverso una rigorosa procedura di evidenza pubblica.

Sono stati individuati anche i criteri per selezionare i potenziali beneficiari.

Si tratta di beni immobili sparsi nelle province dell’Isola per un totale di oltre 1.150 ettari.

È un’importante occasione per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali.

Con questo strumento si punta a valorizzare il patrimonio agricolo forestale, pubblico e privato, incolto o abbandonato, favorendo, tra l’altro, il ricambio generazionale nel settore.

In questo modo i giovani agricoltori saranno in condizione di avviare un’attività agricola, senza doversi sobbarcare gli oneri derivanti dall’acquisto dei terreni, che avrebbe costi proibitivi.

