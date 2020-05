Gibellina, “Una spesa per tutti”, ieri al via la distribuzione nelle famiglie

È iniziata ieri la distribuzione dei primi 20 pacchi spesa dell’iniziativa “Una spesa per tutti” sostenuta dal Comune con un contributo di 4.000 euro (che serviranno per acquistare beni alimentari) e promossa dalla Caritas parrocchiale, insieme a un gruppo di volontari.

Nei locali dell’aula consiliare è avvenuto il confezionamento dei primi pacchi che sono stati consegnati, tramite gli operatori di Protezione civile, alle famiglie che ne hanno bisogno.

In ogni supermercato e ortofrutta il Comune ha collocato un carrello dove ogni cittadino può donare derrate alimentari. «Mi appello alla sensibilità dei miei concittadini – spiega l’assessore con delega alla solidarietà sociale, Daniela Pirrello – aiutare, anche con poco, chi sta soffrendo in questo momento di emergenza è un atto di solidarietà e fraternità».

La raccolta e distribuzione continueranno nelle prossime settimane.









