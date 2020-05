Giù la Lega, cresce il Pd 

Sondaggi politici: nella rilevazione settimanale per il TgLa7 si registra una crescita di oltre un punto per il PD, che accorcia ulteriormente le distanze dal Carroccio.

La Lega di Salvini ha perso quasi un punto in una settimana, ma è sempre primo partito al 27%; male anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, in controdentenza rispetto alla buona performance degli ultimi mesi, che scende al 14%; va giù anche Forza Italia, è al 5.7%.

Sinistra italiana, che insieme al Partito Democratico è la forza che guadagna di più, è data al 3,7% (+0,6%). E ancora Italia Viva è al 3% (+o,3%), Azione di Calenda al 2,6% (+0.1%), +Europa al 2,2% (+0.2%), Verdi al 1,5% (-0.3%), Cambiamo di Toti, al 1.1%, rimane invariato rispetto alla settimana scorsa.









