Ffp2, termoscanner, ventilatori e robot. Meccatronica Sicilia lancia nuova sfida anti-Covid

Mascherine Ffp2 e Ffp3, dispositivi monouso. E ancora: termoscanner, ventilatori, caschi e persino robot a raggi UV e ozono per la sanificazione/decontaminazione degli ambienti pubblici e privati in partnership con aziende meccatroniche del nord-Italia. E’ la nuova “sfida” del Distretto Meccatronica Sicilia, che prosegue nella produzione di dispositivi di sicurezza e protezione anti-Covid per supportare il sistema sanitario e non solo.

Dopo le mascherine in Tnt, le visiere 3D e il gel igienizzante tutti prodotti in tempi record con ordini da parte della Protezione civile regionale, la nuova frontiera delle produzioni ‘made in Sicily’, realizzate dalle aziende del distretto che si sono riconvertite all’inizio della pandemia, è stata anticipata dal presidente del Distretto Meccatronica, Antonello Mineo, al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante un incontro a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana. Presenti, assieme al governatore, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il capogruppo di …









Leggi la notizia completa