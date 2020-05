Dopo oltre mesi torna il Consiglio Comunale. Le sedute saranno al Convento dei Minimi in piazza Escrivà

Il presidente del consiglio comunale, Avv. Patrick Cirrincione, con propria determinazione ha convocato il Consiglio Comunale per martedì 26 maggio 2020 alle ore 9,30, per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale, le adunanze del Consiglio comunale si svolgeranno presso l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming. Questi i punti all’Ordine del Giorno :

1. “Surroga della Consigliera Manuela Cappadonna con il primo dei non eletti della lista M5S Francesco VENTO e giuramento dello stesso”;

2. “Verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità del Consigliere neo-nominato. Convalida dello stesso ed eventuale surroga”;

3. “Esame eventuali condizioni di …









