Da domani gli uffici comunali tornano ad essere aperti anche al pomeriggio

Da domani, mercoledì 20 maggio, ritorna l’apertura pomeridiana degli uffici comunali. Lo dispone il sindaco che ha revocato la determina sindacale n. 14 dello scorso 6 aprile 2020 ed ha ripristinato i rientri pomeridiani degli uffici comunali a partire da mercoledì 20 maggio p.v. riprenderanno con il regolare servizio pomeridiano considerato l’evolversi della situazione pandemica in funzione della fase due di cui al D.C.P.M. del 17 maggio 2020, applicando quanto contenuto nelle c.d. Linee Guida; CHE i rientri pomeridiani, sospesi per l’emergenza COVID 19, saranno regolarmente recuperati, con la presenza del personale in ufficio, nella giornata di lunedì dalle ore 15,00 alle 18,30 a partire dal 25/05/2020; CIASCUN Responsabile di Direzione, potrà adottare provvedimenti in deroga, secondo le necessità di ciascuna direzione, tenendo conto dell’interesse primario della collettività, consentendo la presenza del personale per gli uffici che sono ritenuti essenziali …









