Coronavirus, Trapani e la Sicilia ripartono. Ottimismo per i dati nazionali 

Trapani riparte. Trapani rialza la testa. Almeno ci prova perché i dubbi e le incertezze sono ancora tanti. Troppi. Da ieri hanno riaperto le attività che per due mesi hanno osservato la chiusura forzata. Ora ci si può sedere al tavolino di un bar, fare acquisti in un negozio, mangiare una pizza fuori, ma bisogna stare attenti al centimetro.

Una ripartenza in salita, insomma. Un percorso irto di ostacoli, ma è un passo importante verso la normalità smarrita. Titolari di locali, clienti e avventori, però, devono cambiare le proprie abitudini perché non è più tutto come prima. Perché il virus c’è ancora anche se è dormiente. Perché la vita, di tutti noi, è cambiata. Perché il Covid ci ha cambiati.

I DATI TRAPANESI – Solo tre i casi di coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica …









Leggi la notizia completa