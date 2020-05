Coronavirus, rimangono solo tre i casi positivi in provincia di Trapani

Nelle ultime 24 ore non è cambiato nulla in provincia di Trapani sul fronte Coronavirus. Rimangono tre i casi positivi, uno a Castelvetrano, uno a Trapani e uno a Valderice.

Per il resto i comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco e Salemi sono fortunatamente con zero contagi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 7.486 tamponi mentre i test sierologici su personale sanitario sono stati 4.271. 125 sono globalmente le persone coinvolte, di cui 117 guariti e dimessi e deceduti 5.











Leggi la notizia completa