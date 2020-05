Coronavirus, per l’editoria digitale due interventi di sostegno dal Governo

Due interventi ormai di prossima attuazione per il sostegno ai piccoli editori digitali, ma anche un pacchetto più esteso chiamato “Editoria 5.0”, oltre a strumenti di tutela della professione giornalistica.

Sono questi i principali contenuti del confronto che gli editori digitali associati ad ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online – hanno avuto con il sottosegretario ala Presidente del Consiglio con delega al Dipartimento per l’informazione e l’editoria Andrea Martella. «L’emergenza determinata dalla pandemia non ha risparmiato l’editoria digitale, un comparto fatto da tante piccole imprese che spesso rappresenta l’ossatura dell’informazione locale, ma che ha risentito pesantemente della situazione attuale», osserva Marco Giovannelli, presidente di ANSO. «Il dialogo con il sottosegretario ha aperto nuovi scenari, un quadro importante per il sostegno ai piccoli editori digitali che non hanno mai smesso di lavorare – …









