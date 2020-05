Coronavirus, centri estivi e attività per i bimbi. Ecco le linee guida 

Come si dovranno comportare i bambini nella fase 2, cosa dovranno fare. Sono ufficiali le linee guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia per i bambini nella fase 2 dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Le linee guida (qui il testo integrale) sono state redatte in coerenza con gli orientamenti contenuti nel documento della Società italiana di pediatria e con le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico.

Da ieri si possono organizzare attività per bambini sopra i 3 anni e per gli adolescenti, con la presenza di operatori, in parchi e giardini, ma anche altri luoghi all’aperto, come le fattorie didattiche; da giugno centri estivi e attività ludico-ricreative.

Le regole da seguire: parchi e giardini sono accessibili a bambini e adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o comunque di un adulto; distanziamento fisico di almeno un metro; obbligo mascherine per …









