Conservatorio di Trapani, il Coronavirus non ferma il progetto Erasmus

La Giornata dell’Europa, che si celebra il 9 maggio, quest’anno ha assunto un significato particolare, di resistenza comune al grande quanto microscopico nemico da combattere uniti.

Resistenza e unità hanno alimentato anche la reazione alla pandemia degli studenti del Conservatorio di Trapani partecipanti al progetto Erasmus+, rimasti lontani da casa a vivere l’esperienza del lockdown nei Paesi ospitanti, dove il senso dell’accoglienza si è rafforzato per offrire strumenti alternativi di formazione e scambio di esperienze.

Adattandosi al difficile momento e facendo tesoro dei risultati sinora ottenuti per esplorare nuove strade, il Programma Erasmus+ è quindi proseguito attraverso la mobilità virtuale e lo scambio di buone pratiche per continuare a promuovere il senso di appartenenza all’Europa (#IoRestoErasmus). Anche i giovani musicisti dello Scontrino che in questo semestre avevano scelto di svolgere una mobilità all’estero hanno proseguito …









