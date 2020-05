Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione di polizia giudiziaria nei confronti di 25 soggetti dimoranti nelle provincie di Como e Varese per reati contro la Pubblica Amministrazione.

L’operazione, coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica, vede impegnati numerosi Finanzieri, per l’esecuzione di una Ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Como nei confronti di 14 soggetti di cui 2 in carcere e 12 ai domiciliari.









Leggi la notizia completa