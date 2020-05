“Cieco assoluto” per l’Inps, guidava l’auto e faceva il muratore … 

Cieco per l’Inps ma capace di guidare un’auto, tanto da aver rinnovato per ben due volte la patente di guida.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni fino a concorrenza di 87.583,90 euro nei confronti di un sudanese residente a Schio, oggi indagato in concorso con la moglie ghanese per truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

A seguito di attività di analisi di rischio condotta dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica Repressione Frodi del Corpo, il sudanese era risultato beneficiario, dal dicembre 2013, di pensione di invalidità nonché di indennità speciale di accompagnamento in qualità di « cieco assoluto». Le indagini, avviate nel 2019 dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, hanno invece permesso di scoprire come lo stesso fosse a tutti gli effetti vedente, e svolgesse quotidiane attività del tutto …









