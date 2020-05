Castelvetrano, il Consiglio si riunisce al centro “Basile”

Il Presidente Patrick Cirrincione ha convocato il Consiglio Comunale per giorno 26 maggio 2020 alle ore 9,30. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze del Consiglio comunale si svolgeranno presso l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.

Ecco l’ordine del Giorno per la seduta del prossimo martedì:

1. Surroga della Consigliera Manuela Cappadonna con il primo dei non eletti della lista M5S Francesco VENTO e giuramento dello stesso

2. Verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità del Consigliere neo-nominato. Convalida dello stesso ed eventuale surroga

3. Esame eventuali condizioni di incompatibilità Consigliere neo – nominato

4. Comunicazioni

5. Emergenza sanitaria Covid-19

