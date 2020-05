Castelvetrano, giovane straniero trova 500 euro nel carrello e li consegna al cassiere

Un giovane di nazionalità straniera ha trovato 500 euro nel carrello della spesa del supermercato. E ha preso il mazzo di banconote e lo ha consegnato al cassiere del punto vendita.

Accade a Castelvetrano e lo racconta Castelvetranoselinunte.it. E’ la second abuona notizia in due giorni dal nostro territorio, dopo quella raccontata ieri da Tp24 sul cliente del bar che ha lasciato 50 per un caffè (qui l’articolo).

Secondo il sito, Kevin, questo il nome del giovane di 30 anni, immigrato, ha trovato una mazzetta di banconote, per un totale di 500 euro, abbandonate nel carrello della Lidl. Lui abitualmente sta lì, ad aiutare i clienti a sistemare la spesa in cambio di qualche spicciolo.

Solo che, appunto, in un carrello, ha trovato 500 euro avvolte in un elastico. Saranno cadute dal borsello di qualuno. E Kevin le ha consegnate ad un cassiere.

La direzione del supermercato a fine …









Leggi la notizia completa