Bonus cultura, molti giovani nei guai. Hanno comprato telefonini e playstation

Con i loro 500 euro annuali del Bonus Cultura hanno comprato Playstation e telefonini. I soldi messi a disposizione dal governo, dovevano servire però per acquistare libri, musica, biglietti per concerti, mostre, cinema e altre attività culturali. 2.503 neodiciottenni residenti in 14 regioni d’Italia sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Jesi dopo 8 mesi di indagini partite da una segnalazione al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie.

Al centro della truffa, dell’ammontare di circa un milione di euro, una società di Jesi che vende apparecchiature elettroniche. Il sistema era ingegnoso: i diciottenni potevano acquistare con il loro bonus qualsiasi prodotto venduto dalla società, appunto dalla playstation alle telecamere digitali.

In un secondo momento la società faceva figurare di aver venduto musica digitale scaricata. Inutile dire, che proprio per questa sua particolarità, la società di Jesi è diventata famosa …









