Alcamo. Sequestrata area di  oltre 1000 mq adibita a discarica abusiva

I Carabinieri della Stazione di Alcamo e i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, nell’ambito di un controllo straordinario del territorio finalizzato all’accertamento di violazioni ambientali, hanno deferito in stato di libertà B.V., alcamese, cl.69, e, contestualmente, hanno proceduto al sequestro di un’area pari a circa 1100 mq adibita a discarica abusiva.

I Carabinieri, a seguito di segnalazione da parte del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, hanno accertato che in un appezzamento di terreno sito nel Comune di Alcamo, il proprietario dello stesso, aveva abbancato, in assenza di autorizzazione, rifiuti speciali pericolosi e non, consistenti in elettrodomestici, veicoli non marcianti, materiale ferroso, olii esausti, batterie in piombo e pneumatici, imballaggi in plastica, R.A.E.E. e componenti meccaniche varie.

Alla luce di quanto rinvenuto, l’ …









