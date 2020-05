40 anni dalla marcia dello Zingaro. La prima battaglia ambientalista in Sicilia

Sono passati 40 anni dalla marcia dello Zingaro. La prima grande battaglia ambientalista in Sicilia che diede il via a tante altre battaglie contro le speculazioni edilizie e le cementificazioni nocive per lo sviluppo e il futuro dell’Isola. Una marcia che ha segnato il tempo per una nuova visione del nostro patrimonio naturale e paesaggistico.

“Sono passanti esattamente quarant’anni dalla storica marcia popolare dello Zingaro – così scrive in una nota il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna – che non solo fermò un’allucinante speculazione edilizia che avrebbe cancellato l’unico tratto di costa siciliana integra, ma diede anche una spinta decisiva all’approvazione da parte dell’ARS dell’innovativa e tuttora avanzata legislazione siciliana in materia di tutela ambientale e fu, inoltre, fondante per la nascita di tutto il movimento ambientalista in Sicilia”.

“Ecco perché la ricordiamo con tanto affetto ed estrema passione – continua Zanna -. Abbiamo …









Leggi la notizia completa